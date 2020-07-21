Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Компания Electronic Arts объявила о полноценном запуске серверов бесплатной массовой ролевой онлайн-игры (MMORPG) Star War: The Old Republic по вселенной «Звёздных войн». Игра появилась сегодня, 21 июля, в сервисе Steam.

Геймерам предлагается выступить в ролях джедая, ситха, охотника за головами и других героев вселенной. Стоит отметить, что действие игры разворачивается за три тысячи лет до начала событий, показаных в фильмах. Прямо сейчас геймеры могут приобрести пять бесплатных сюжетных дополнений.

Разработкой этой MMORPG занималась компания BioWare. Star War: The Old Republic предлагает геймерам как кооперативный режим игры, так и PvP (Player versus Player — «игрок против игрока»).

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