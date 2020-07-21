Москва, , 21:53 — REGNUM Игра Pathfinder: Wrath of the Righteous российской студии Owlcat Games получила бета-версию, в которой реализован пошаговый режим. Об этом разработчики сообщили 21 июля на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что новое обновление добавило в игру поддержку геймпада. Разработчики также внесли изменения в игровой процесс, с полным списком изменений можно ознакомиться на странице проекта в Steam.

Релиз ПК-версии игры Pathfinder: Kingmaker состоялся 25 сентября 2018 года. В качестве одного из сценаристов проекта выступил Крис Авеллон — известный геймдизайнер, ранее работавший в студиях Interplay и Obsidian и участвовавший в создании таких проектов, как Fallout 2 и Planescape: Torment.

В декабре 2019 года разработчики объявили о старте краудфандинговой кампании на создание сиквела Pathfinder: Wrath of the Righteous. Сбор средств на реализацию проекта они завершили в марте 2020 года.

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