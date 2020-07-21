Москва, 21 июля 2020, 21:16 — REGNUM В социальных сетях распространили фотокопию уведомления, в котором говорится о сокращении должности «водитель троллейбуса» в филиале Восточный ГУП «Мосгортранс». Предприятие обслуживает пассажиров на территории Москвы.
«В соответствии с приказом филиала Восточный ГУП «Мосгортранс»
Под текстом стоит печать филиала Восточного ГУП «Мосгортранс» и подпись от лица директора филиала Е. А. Киселева.
Ранее власти Москвы заверяли в отсутствии намерений проводить сокращения водителей общественного транспорта.