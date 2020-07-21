Анкара, , 21:11 — REGNUM За последние сутки в Турции выявлено 928 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 21 июля турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

С учетом этих данных, всего в стране заразились 221 500 человек.

За последние 24 часа умерли 18 пациентов с диагнозом COVID-19, теперь в списках умерших значится 5526 человек.

«Сегодня выявлено 928 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 221 500. Умерли 18 больных, всего умерших — 5526. Вылечились сегодня 1009 пациентов, всего — 204 011», — написал глава минздрава Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, на 20 июля в мире было зафиксировано свыше 14,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 600 тыс. человек умерли от COVID-19.

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