Иерусалим, , 21:03 — REGNUM В Израиле за последние сутки зафиксировано 1883 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщило министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что всего за период с начала пандемии в стране выявлено уже 53 559 инфицированных.

Сообщается также, что за сутки в больницах Израиля скончались ещё девять пациентов с COVID-19, число подтверждённых случаев летального исхода достигло 424.

Напомним, днём ранее министерство здравоохранения Израиля сообщало о 1641 новом случае заражения коронавирусом и шести скончавшихся от COVID-19 за сутки.