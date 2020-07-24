Астрахань, , 13:42 — REGNUM Отсутствие моральной и финансовой поддержки, трудности в отношениях с родственниками, отчаяние и незащищённость вынуждают женщин искать любую возможную помощь. Если в крупных городах благотворительные организации, оказывающие поддержку, как правило широко известны, то в регионах у фондов практически отсутствует информационная поддержка. Так, в Астрахани уже четвертый год для женщин в трудной ситуации открывает двери «Елизаветинский фонд». Главная цель благотворительной организации — дать понять всем, кто оказался в кризисной ситуации, что они не одиноки.

Юлия и Тимур Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Дом для мамы

Началась реализация поставленной цели с открытия приюта. Идея нашла воплощение благодаря взаимодействию команды фонда с Астраханской епархией — появилась возможность использовать здание бывшего монастырского подворья. Грант в конкурсе «Православная инициатива» позволил обустроить приют, сделать его пригодным и комфортным для жизни. Здесь могут проживать до десяти женщин, но решение проблем подопечных не заканчивается крышей над головой.

«Мы не берем всех, кто обращается за помощью. Нам важно, чтобы человек пришел уже с каким-либо планом, а мы даем толчок и помощь в реализации. Например, нужно оформить документы, нужно закончить образование, нужно переквалифицироваться и найти работу, нужно восстановить отношения с родными, нужно получить алименты или материнский капитал, приобрести жилье, — в этом наши специалисты и помогают. Женщина живет у нас месяц. После, если не успела реализовать задуманное, но есть какое-то продвижение, продлеваем проживание еще на месяц. В среднем, подопечные живут в нашем приютеоколо полугода. Для нас главное, чтобы от женщины исходила инициатива исправить собственное положение», — объясняет координатор фонда Максим Тулаев.

Одна из новых подопечных Юлия — сирота. Девушка росла в детском доме, а сегодня у нее самой уже двое детей. Первый ребенок родился в гражданском браке, но, к сожалению, отец девочки ушел от семьи. 25 апреля Юлия стала мамой во второй раз, однако создать семью снова не получилось. Так как девушка проживала в детском доме, ей положена квартира, но с получением жилья возник ряд проблем.

«Я жила у подруги. Ее мама подсказала мне, что открыли такой фонд — увидела по телевизору. Я сначала пришла за смесью, а потом поговорила с психологом Екатериной Васильевной и попросилась остаться», — рассказывает девушка. Для проживания в приюте потребовалось только собрать ксерокопии свидетельства о рождении детей, паспорт и СНИЛС.

Сыну Юлии скоро исполнится три месяца. Когда взгляд его больших голубых глаз направлен на маму, улыбка не сходит с лица малыша, кажется, ни на мгновение. Сотрудники фонда ласково называют мальчика Тимурчиком. Даяна — старшая сестра Тимура. Она говорит, что еще не знает цифры, но уверенно показывает четыре пальца на вопрос о том, сколько ей лет. В качестве подарка корреспонденты принесли ей Минни Маус — мягкую игрушку в розовом платье, похожем на наряд самой девочки. С мышкой Даяна не расставалась: обнимала ее, придумывала имя и показывала новой подруге помещение фонда. Кстати, Даяна хорошо общается с дочкой другой подопечной. «Она со всеми находит общий язык», — с улыбкой говорит Юлия о дочке. Потом начинает рассказ о своей жизни в фонде.

Каждый день Юлия просыпается в 7:30 утра, завтракает и начинает уборку. После можно выйти на прогулку с детьми, но необходимо предупредить сотрудников фонда.

В комнате Юлии Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Досуг детей, проживающих в приюте, устроен следующим образом: на первом этаже — игровая комната, где малыши могут побыть без родителей. Они занимаются лепкой, раскрашивают, рисуют, смотрят мультики. Периодически у ребят проходят занятия с психологами. Здесь же Даяна с удовольствием показывает, как варить кашу на игрушечной плите. Главный ингредиент в приготовлении блюда — воображаемое молоко.

Ксения, заместитель руководителя социального отдела Астраханской епархии и детский психолог, поделилась, что «Малышкина комната» — ее любимый проект: «У нас уже год существует детская комната. Мы располагаем помещением, и нам приносят очень много игрушек, книжек, детской мебели. Кроме того, мы решили отдельно подать заявку на грант, дающий возможность оплачивать педагогов, чтобы поддержка была серьезнее. Из-за того, что сейчас еще идет карантинный период, мы закрылись и занимаемся только с проживающими у нас детками. К ним приходит педагог по творческим занятиям, на которых ребята приобретают определенные навыки. Кроме того, если у родителей кризис и проблемы, рядом обязательно должен быть детский психолог. Работа с детьми помогает как ребятам, так и самому психологу. Ребенок как зеркало, которое все отражает, таким образом помогая выявить трудности в семье».

Ксения признает, что с маленькими детьми работать непросто, однако у них нет мысли что-то скрыть. К детям главное найти подход, чтобы ребенок начал, например, рисовать. Все, что он рисует и проигрывает в песочнице, детский психолог может проанализировать: цвета, силу нажима, то, как долго ребенок заостряет внимание на каком-то фрагменте рисунка.

Малышкина комната Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Главная цель проживания в приюте Юлии, как и других девушек, — это получение помощи, и не только психологической. В понедельник Юлия общается с сотрудниками фонда, определяет для себя, что необходимо сделать в течение недели, и медленно, но верно движется к достижению своей цели. Например, недавно девушка посетила пенсионный фонд, где оформила пособие на дочку Даяну. Часто приходится спрашивать совета, чтобы решить и юридические вопросы. Например, какие дать новорожденному ребенку отчество и фамилию, как выйти на связь с отцом и разрешить вопрос с алиментами. Этим Юлии помогают заниматься психологи и волонтеры-юристы.

«Еще Юлия, наверное, не рассказала, что она у нас отвечает за уборку. За порядком у нас следят сами девушки и делают это тщательно — не у каждого дома может быть такая чистота. Есть график, в котором девушки расписываются, и благодаря которому ежедневно определяется, кто будет делать уборку на какой территории фонда»,— отмечает одна из психологов фонда Екатерина Захарова.

Юлия проживает в приюте около месяца, и уже планирует взять сертификат на получение комнаты в общежитии: «Я бы хотела, чтобы у меня был свой уголок, свое жилье. Чтобы я знала, что меня с детьми никто не выгонит».

Гуманитарная помощь

Малышкина комната Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Гуманитарный склад в «Елизаветинском фонде» работает для всех желающих, со среды по субботы с 9:00 до 17:00. Он открыт для родителей и детей, которые нуждаются в помощи. Здесь можно найти вещи для ребят от нуля до десяти лет. Наибольшая потребность возникает в вещах для беременных. Бывает так, что мама приезжает за помощью прямо из родильного дома с новорожденным, иногда ребенок чуть постарше. Первое, что нужно предпринять — это поход в аптеку.

«Мы уже примерно посчитали, что на малыша, который приезжает к нам, уходит примерно 1400 рублей. Как правило, ему всегда нужно что-то взять в аптеке. Это могут быть простые, элементарные вещи или выписанные врачом препараты»,— поделилась Екатерина.

Тимур Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Так же фонд очень нуждается в средствах гигиены. Важно, чтобы у ребенка были свои мыло и шампунь, а у мамы — свои. Тем более, если речь идет о новорожденном: нужны ковшики, ванночки, градусник для измерения температуры воды. Конечно, памперсы выдаются, если мама в течение дня выходит с ребенком на прогулку.

В планах наладить поставку молочных скоропортящихся продуктов.«Как думают многие, кто помогает фонду продуктами? Куплю консервы, картофель, морковь, лук. Но мама тоже хочет какого-то разнообразия для себя и своих детей: творог, молоко, йогурт, кефир, ряженка. Нам нужны средства или нам важно, чтобы был кто-то, кто сможет нам это предоставить»,— объясняет психолог. Юлия при этих словах молчит. На вопрос о том, чего бы хотелось лично ей, она скромно отвечает про смесь для Тимурчика.

Религиозная поддержка

Фонд начал свою деятельность благодаря сотрудничеству с Астраханской епархией. Религиозная составляющая важна для многих подопечных. Так, проживающие в приюте женщины всегда могут поговорить с батюшкой, исповедоваться. Юлия, например, недавно приняла решение крестить Тимура.

Что будет дальше?

В кабинете психолога Екатерина Калаева © ИА REGNUM

«Елизаветинский фонд» хочет расти, развиваться, делать больше для большего количества людей. Это важно как для команды фонда, так и для тех, кто нуждается в их помощи. Уже сейчас организация занимается такими проектами, как «Школа для беременных», а также проведением бесплатных занятий для дошкольников в клубе «Подготовишки». Около храмов планируется разместить контейнеры для пожертвования вещей.

На региональном уровне в Астрахани «Елизаветинский фонд» — наиболее активная некоммерческая организация. Уже два раза она становилась победителем в конкурсах президентских грантов. В 2019 году на конкурсной основе фонду предоставили субсидию из бюджета Астраханской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

«К нам попадают женщины с разными судьбами. Для того, чтобы всем помочь, надо дёргать за многие верёвочки. Этот опыт надо нарабатывать. Со временем необходимо учиться жить без грантов, так как стартовый этап мы прошли. Теперь нельзя будет рассчитывать на помощь, рассчитанную для запуска проекта. Будем упорно искать спонсоров, партнёров, помощников. Будем эволюционировать и стараться повышать качество работы», — думает о будущем организации Максим.

Необходимо обеспечить устойчивость «Елизаветинского фонда» и подобных ему организаций: поддержать развитие дома, который спасает из кризисной ситуации множество женщин и детей.