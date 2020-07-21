21 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Ирина Кузнецова, , 20:47 — REGNUM В период зловещей весенней пандемии 2020 года были приняты такие профилактические меры, о которых ранее даже думать не могли ни простые граждане, ни юристы с адвокатами. Была приостановлена работа МФЦ, органов ЗАГС, а также судов, всех тех органов, которые отвечали за процедуры государственной регистрации юридических фактов. Такая недоступность граждан к государственным регистрационным действиям, разумеется, повлекла затишье в вопросах регистрации браков и рассмотрении дел в судах об их расторжении, что отразилось на данных статистики.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ряд источников уже приводил статистику Росстата на эту тему, согласно которой в середине весны 2020 года число разводов сократилось более чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В судах «зависли» поданные иски о расторжении браков. Новые иски, которые допустимо было направить в суд по почте, избежав личной явки, все же назначались. Однако заседания по ним не проводились, судебные разбирательства откладывались в связи с введённым режимом самоизоляции.

Например, из пяти поданных до начала пандемии исков о расторжении брака мировым судом был удовлетворен лишь один, и то, по той причине, что обе стороны направили письменные заявления по электронной почте о своем согласии на расторжение брака и слушании дела в их отсутствие. Остальные иски, содержащие спор между сторонами, увы, так и остались дожидаться окончания режима самоизоляции и начала нормальной работы судов.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Адвокаты при этом не оставались без работы. И хотя юридически расторгнуть брак в суде или органах ЗАГС люди не имели возможности, активную подготовку к этому они вели, обращаясь за юридической и консультационной помощью на будущее. Люди расставались, семьи распадались, о чем свидетельствуют запросы на адвокатские услуги в период с апреля по июнь 2020 года, но юридическое оформление таких решений было затруднительно, что как раз и отразилось на статистических данных.

Мнение о том, что после пандемии случился бум разводов, также справедливо, но этому есть простое обоснование. Принятые решения развестись и подготовленные в связи с этим адвокатами иски о расторжении браков в самоизоляцию после ее завершения большим списком отразились в судебных базах, а решения о разводах превратились в свидетельства о расторжении брака, выдаваемые органами ЗАГС.