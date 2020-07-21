Астрахань, , 19:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Астраханской области заключило со Сбербанком соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, документ подписали региональный министр здравоохранения Алексей Спирин и управляющий Астраханским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

Александро-Мариинскую областную клиническую больницу подключат к модели искусственного интеллекта, которая сможет помогать врачам в диагностике и лечении коронавируса. Она выделяет на компьютерной томограмме изменения, вызванные пневмонией (в том числе из-за COVID-19), а также вычисляет объем этих изменений по отношению к объему легких, что важно для определения тяжести протекания заболевания. Врачи и технические специалисты пройдут дополнительное обучение по работе с новой системой.

Сотрудничество также предусматривает проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов, тренингов и мастер-классов для учреждений здравоохранения — участников национального проекта «Здравоохранение», реализующих мероприятия по внедрению принципов бережливого производства.

«Сейчас мы тестируем разработанную банком модель, которая даст нам возможность получать «второе мнение» при анализе снимков легких с компьютерной томографией и постановке диагноза пациенту. Это позволит увеличить охват населения диагностикой на пневмонию, в том числе на коронавирус. Модель показывает высокую точность и имеет положительные отзывы медиков», — рассказал Спирин.

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