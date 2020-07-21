21 июля 2020 | Время чтения 5 мин

С момента заявления министра просвещения РФ об отмене заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и решении признать призёрами только одиннадцатиклассников прошло уже более трёх месяцев. Сначала у детей были слёзы, потом обращения в Минпросвещения и петиции. Теперь дело дошло до заявлений в суд.

Екатерина Торгушина, , 20:46 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM обратилась мама десятиклассницы, которая стала победителем ВсОШ на региональном уровне. Из-за ситуации с отменой заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников весной 2020 года школьница рвалась с плакатом на Красную площадь, чтобы привлечь внимание к сложившейся проблеме. На плакате она хотела написать «Министерство просвещения украло мой диплом, моё детство и мою веру в счастливое будущее». Теперь они вместе добиваются справедливости через суд, поскольку категорически не согласны с решением Минпросвещения РФ об определении призёров олимпиады в этом году. На 24 июля в Мосгорсуде назначено рассмотрение частной жалобы на определение Тверского суда, который отказал им в принятии административного дела. ИА REGNUM публикует обращение Наталии М.

Сергей Кравцов Kremlin.ru

«Обращаюсь к за помощью. 9 июня я, будучи представителем несовершеннолетнего ребенка, подала иск к Министерству просвещения РФ, в котором указала на нарушение прав моего ребенка и просила изменения в приказе, который издало Министерство просвещения по заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников.

Моя дочь в ней участвует второй год. В этом году она приняла решение выступать не за 10-й класс, в котором обучается, а пойти за 11-й класс. У нее был бонус участвовать вместе со всеми только на региональном туре за счет того, что она была участницей заключительного этапа ранее, но она не воспользовалась этим бонусом и пошла с сентября вместе со всеми 11-классниками писать олимпиаду по экономике, начиная со школьного тура. В школьном, муниципальном и региональном этапах она опять стала победителем, но уже среди 11-х классов, вышла на заключительный этап.

Эмблема Всероссийской олимпиады школьников

И вот тут началось коронабесие… Она спокойно ожидала решения по олимпиаде, было понятно, что ее могут закрыть, но она была спокойна, так как по положению олимпиады награждаются не больше 45% участников в каждой параллели, а она в это число входила. И тут господин Кравцов С. С. (министр просвещения РФ — прим. ИА REGNUM) решает по-другому. Он выносит приказ в связи с коронавирусом, в котором решает наградить всех 11-классников, набравших необходимое количество баллов для участия в заключительном этапе, дипломами призеров. То есть не 45% в каждой параллели (как это следует из положения об олимпиаде), а 100% 11-классников, с пометкой в приказе «которые оканчивают среднее образование в этом году».

То есть тот, кто прошёл олимпиаду за 11-й класс и стал победителем регионального этапа среди 11-классников, не может получить диплом из-за того, что не оканчивает среднее образование в этом году, а обучается в 10-м классе. Мы все, конечно, очень рады за 11-классников. Понятно, что у них был сложный период, но и у 10-х классов был сложный период. Им еще предстоит такой весь год, и никто не знает, как у них все будет в течение следующего года! Почему столь щедрый подарок Кравцов С. С. преподносит не за свой счет, не за счет увеличения бюджетных мест, а за счет обучающихся 10-х и 9-х классов, лишая их заветных дипломов. И на минуточку, это не перечневая олимпиада, диплом которой действует год, а это ВсОШ, и диплом действует четыре года, дает детям право в эти четыре года поступать в вуз без вступительных экзаменов!

Выпускники перед зданием школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Когда мы узнали о проекте данного приказа, то была составлена петиция к Кравцову С. С. «Требуем пересмотреть решение о присуждении дипломов всем финалистам ВОШ», которая собрала 40 000 голосов. Но, естественно, это осталось без ответа. Тем временем Министерство просвещения быстренько провело антикоррупционную экспертизу по этому приказу и утвердило его. Пока документ находился на экспертизе, я обратилась в Администрацию президента с просьбой повлиять на спонтанные и необдуманные действия Министерства просвещения и не дать возможность утвердить этот приказ за счет ущемления прав других детей. Естественно, письмо отправили в Минпросвет, и оно дало отписку уже после принятия приказа, при этом уточнив в письме, что те, кто не оканчивает в этом году школу и писал олимпиаду вместе с 11-классниками, дипломы не получат! Таких детей немного по всей России.

Складывается впечатление, что умные и мотивированные дети всячески выталкиваются из страны, и это при том, что, например, моя дочь является воспитанницей «Сириуса». Она была на встречах с президентом, проходила в 15 лет оплачиваемую шестимесячную стажировку в Департаменте информационных технологий, является лауреатом «Гранта правительства Москвы в сфере образования» за 2018−19 гг. Я верила, что в нашей стране действительно взят курс на выявление талантливых детей, на создание условий для их обучения, а здесь получается, что, наоборот, Министерство просвещения создает барьеры к спокойному прохождению учебы, считает нормальным лишить детей одного из шансов поступить на бюджет. Способствует тому, чтобы абитуриент плюнул на все и уехал из страны. Но это же преступление!

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мне было очень сложно удержать дочь дома во время карантина, так как она рвалась с плакатом на Красную площадь, чтобы привлечь внимание к сложившейся проблеме. На плакате хотела написать «Министерство просвещения украло мой диплом, моё детство и мою веру в счастливое будущее». Мне удалось ее уговорить не делать этого, так как это потом отразится негативно на ее репутации. Да и вообще, я представить не могла, что моего ребенка забирает полиция с плакатом. Я была в ужасе от того, когда увидела своего ребенка, готового кричать на всю страну от бессилия и непонимания происходящего, со всем своим юношеским максимализмом верящего в справедливость. Я обещала ей подать в суд и решить этот вопрос путем закона, и это ее остановило от выхода с плакатом.

9 июня, в первый день после снятия ограничений, я подала иск в Тверской суд. Сделала я это после карантина, так как понимала, что придется ездить туда за определением. Так и произошло. Определение я с трудом забрала на 11-й день, вынуждена была целый день просидеть в суде. По срокам мы успели для подачи частной жалобы на определение, и теперь рассмотрение назначено на 24 июля в 11:10 в Мосгорсуде. Но я предчувствую, что решение Тверского суда оставят без изменений.

Это незаконно! Прикрываясь ситуацией с коронавирусом, нарушают права детей! Никто не давал права Министерству просвещения издеваться над моим ребенком!»