Курск, , 19:05 — REGNUM В Курской области медицинские учреждения с 20 июля постепенно возобновляют плановый прием пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Областная больница вернулась к прежнему режиму работы, следом плановый приём возобновят городской клинический роддом и хирургический корпус БСМП.

С 20 июля открылась детская ортодонтия. С 27 июля возобновится плановый консультативный осмотр врачами-специалистами лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и состоящих на диспансерном наблюдении. Кроме того, будет возобновлена работа дневных стационаров на базе поликлиник.

«Ковид уходит, но не так быстро. Поэтому без согласования с Роспотребнадзором никаких решений по открытию плановой помощи не принимается, чтобы не пришлось в ближайшем будущем снова вводить ограничения. Действуем постепенно и аккуратно», — прокомментировал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

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