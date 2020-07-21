Курск, 21 июля 2020, 19:05 — REGNUM В Курской области медицинские учреждения с 20 июля постепенно возобновляют плановый прием пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Областная больница вернулась к прежнему режиму работы, следом плановый приём возобновят городской клинический роддом и хирургический корпус БСМП.
С 20 июля открылась детская ортодонтия. С 27 июля возобновится плановый консультативный осмотр врачами-специалистами лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и состоящих на диспансерном наблюдении. Кроме того, будет возобновлена работа дневных стационаров на базе поликлиник.
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