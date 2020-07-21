Курск, , 19:01 — REGNUM В Курской области с 20 июля возобновили работу музеи, кинотеатры и библиотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Галерея имени Дейнеки работает в штатном режиме: с 10:00 до 17:30, касса открыта с 10:00 до 17:00. Курская филармония начала новый сезон проекта «Музыка для всех». 19 июля состоялся первый концерт под открытым небом. Музей археологии возобновил работу в штатном режиме, но экскурсии проводятся для одиночных посетителей и небольших групп по предварительной записи. Курский областной краеведческий музей и его филиалы возобновили работу с экскурсионными группами. С 25 июля начнёт приём посетителей Курский областной планетарий.

В библиотеке для слепых имени Алехина обслуживать посетителей будут по 20−30 минут, поэтому читателей просят записываться заранее. Библиотека имени Асеева работает в обычном режиме.

Начали работу и курские кинотеатры. Курский кинофонд и областная филармония представляют новый сезон показов фильмов на свежем воздухе «Открытый экран».

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