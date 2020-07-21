Москва, , 19:00 — REGNUM Бизнесмен Евгений Пригожин предложил оппозиционному блогеру Алексею Навальному продать все права на фильмы и страницы в социальных сетях Фонда борьбы с коррупцией ему в обмен на погашение долга перед компанией «Московский школьник», которая аффилирована с Пригожиным. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд», которая входит в структуры Пригожина.

Сообщается, что Пригожин хочет получить права на аудиовизуальные произведения (фильмы, видеоролики и пр., со всеми исходными материалами), права на товарные знаки и средства индивидуализации, а также страницы в социальных сетях.

«В свою очередь, я готов оплатить задолженность, установленную решением суда в размере 58 438 974 рубля. В случае согласия, предлагаю назначить представителя для проведения переговоров и обсуждения условий данного договора об отчуждении исключительных прав и оплаты данной сделки», — сказано в заявлении.

Напомним, что Навальный и его структуры проиграли суд компании «Московский школьник». Сам Навальный и его подручная Любовь Соболь должны выплатить по 29 млн рублей. Навальный объявил, что ему придется закрыть свой так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» и сменить юридическое лицо.