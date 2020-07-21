Красногорск, , 19:06 — REGNUM Около 80% многофункциональных центров (МФЦ) Подмосковья перешли к ежедневному режиму оказания государственных услуг. Об этом сообщается на официальном сайте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В данный режим временно перешли 103 из 126 многофункциональных офисов Подмосковья. Благодаря этому получать госуслуги в офисах «Мои документы» жители региона смогут и в воскресенье. Узнать о загруженности и режиме работы тех или иных офисов можно с помощью тепловой карты МФЦ на официальном портале государственных услуг Московской области.

«Для того, чтобы создать комфортные условия для посетителей в наших многофункциональных центрах, мы перевели самые загруженные офисы в 46 муниципалитетах на ежедневный режим работы. Пока действуют ограничения из-за коронавируса, эта мера поможет жителям получать услуги в удобное время, избегая будничных очередей и массового скопления людей», — сказано в сообщении.

После того, как нагрузка на МФЦ снизится, они вернутся к обычному режиму работы.

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