Рим, , 18:51 — REGNUM Италии удалось справиться с эпидемий коронавирусной инфекции, заявил 21 июля министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Он отметил, что Италия были первой страной в мире, куда эпидемия COVID-19 пришла в полном масштабе после Китая, и у властей «не было инструкции по эксплуатации», решения о путях противодействия вирусу приходилось принимать в процессе.

При это Сперанца отметил, что Италия смогла «выйти из бури», но пока ещё не находится «в безопасном порту».

Итальянский министр назвал текущую ситуацию с коронавирусом в целом в мире «худшим этапом пандемии», отметив, что это вызывает серьёзную обеспокоенность.

Согласно официальным данным, за всё время эпидемии в Италии выявлено около 245 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 35 тысяч больных COVID-19 скончались, излечились свыше 197 тысяч пациентов.