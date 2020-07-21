Владимир, , 18:41 — REGNUM Во Владимирской области возобновят работу аттракционы на открытом воздухе — в парках, скверах и зонах отдыха. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее разрешение выдало региональное управление Роспотребнадзора.

На территории аттракционов перед открытием проведут генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, а во время работы дезинфекция будет проводиться каждые два часа. При входе в зону аттракционов посетители будут обрабатывать руки антисептиком, расстояние между людьми составит не менее полутора метров.

Работников аттракционов также снабдят индивидуальными средствами защиты и антисептиками. Дважды в день у них будут проверять температуру. Контакты между сотрудниками сведут к минимуму, а если у них проявятся симптомы ОРВИ, — отстранят от работы.

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