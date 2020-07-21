Кострома, 21 июля 2020, 18:35 — REGNUM В Костромской области для двоих выпускников сдача единого госэкзамена в 2020 году закончилась удалением за использование шпаргалок и телефонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор регионального центра оценки качества образования «Эксперт» Сергей Фоминых.

Цитата из фильма «Операция «Ы"»
Цитата из фильма «Операция «Ы"»

Первый инцидент произошел 16 июля на ЕГЭ по обществознанию, второй — 20 июля при написании биологии.

«Пока у нас таких выпускников двое, оба случая произошли в Костроме. 20 июля у девушки на экзамене по биологии выпала шпаргалка — я отправил ее на разбирательство в Рособрнадзор, и 16 июля школьник пронес телефон на обществознание. Если все подтвердится и суд вынесет соответствующее решение, дети получат штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Права на пересдачу предмета, с которого они были удалены, в этом году они иметь не будут. Цена шпаргалки — 2−3 выполненных задания, но целый год выпадает из жизни на получение высшего образования», — рассказал Фоминых.

Напомним, сдают ЕГЭ в этом году только те 11-классники, которым экзамены нужны для поступления в вуз. Остальным выпускникам оценки в аттестат выставят по итогу года. На данный момент в Костромской области насчитали семь «стобалльников». Четверо выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, двое — по информатике и один — по литературе. Общие итоги ЕГЭ в регионе станут известны 27 июля.

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