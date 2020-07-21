Лондон, , 18:15 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 445 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 21 июля министерство здравоохранения Соединённого Королевства.

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране за весь период с начала эпидемии возросло до 295 817 человек.

Днём ранее власти Великобритании сообщали о 580 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки, а за день до этого — о 726 случаях.

Напомним, 17 июля правительство страны распорядилось пересмотреть систему подсчёта данных о распространении коронавируса из-за подозрений, что они могут быть преувеличены. В связи с этим власти приостановили публикацию сведений о суточном приросте умерших от COVID-19.