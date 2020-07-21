Белград, , 17:50 — REGNUM В Сербии за последние сутки проведено более 10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, в результате чего выявлено 352 новых случая заражения. Об этом сообщило 21 июля министерство здравоохранения республики.

Уточняется, что общее число выявленных инфицированных в стране за весь период с начала эпидемии достигло 21 605.

Сообщается также, что за сутки в больницах Сербии скончались ещё девять пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода от заболевания возросло до 491.