Скопье, , 19:01 — REGNUM После того как 15 июля в Северной Македонии прошли досрочные парламентские выборы, на проведении которых так настаивала партия власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, вновь стали ужесточать.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в этот раз поводом послужила публикация в социальных сетях фотографий с дискотеки в Струмице, где сотни людей танцевали без масок и уж конечно без соблюдения социальной дистанции. Руководство клуба проигнорировало требование властей о прекращении мероприятий и провело такую же дискотеку на следующий день.

20 июля в торговой инспекции Северной Македонии заявили, что те объекты, на которых не будут соблюдаться протоколы работы в условиях коронавируса, будут закрыты. Глава инспекции Стойко Паунов заявил, что владельцы ночных клубов злоупотребляли терпением инспекторов и вместо того, чтобы исправить политику, тянули время и работали без соблюдения протоколов.

В тот же день аналогичные меры были предприняты и в Албании. Глава минздрава страны Огерта Манастирлиу заявила, что за работу в нарушение постановления правительства о запрете массовых собраний ночные клубы и организаторы дискотек будут принуждены к уплате штрафа в размере 3 миллионов лек (около 2 миллионов 80 тысяч рублей), а их деятельность будет приостановлена на один год.