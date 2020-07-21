Москва, , 17:12 — REGNUM В новых национальных целях России до 2030 года отдаётся приоритет экологической повестке, что также поможет достичь целевых показателей по качеству жизни граждан и созданию комфортной среды. Об этом 21 июля заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, передает пресс-служба вице-премьера.

«К 2030 году будут реализованы необходимые мероприятия для становления «зелёной» экономики. Реализация национальных проектов будет сопровождаться серьезнейшим межведомственным, межкомандным взаимодействием для достижения общих целей», — заявила Абрамченко.

Ключевым элементом экологической политики станет формирование системы обращения с отходами и вторичными ресурсами. В частности, к 2030 году теперь планируется обеспечить сортировку всего образуемого объёма бытовых отходов и в два раза снизить объём отходов, направляемых на захоронение.

Также предусмотрено двукратное снижение к 2030 году выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье граждан.

«Это амбициозная задача, параметры выше, чем во многих развитых странах мира. Важнейшая цель — переход страны на экономику замкнутого цикла. Это направление работы уже нашло отражение в стратегиях развития и государственных программах Минприроды, Минпромторга и других ведомств», — отметила Абрамченко.

В правительстве планируют ликвидировать заброшенные промышленные площадки, оставшиеся с советских времён, негативно воздействующих на окружающую среду — соответствующая работа уже идёт в Иркутской, Нижегородской областях и других субъектах Российской Федерации.

Отдельное внимание уделено сохранению уникальных водных объектов — включая реку Волгу, озёр Байкал и Телецкое.

По словам вице-премьера, решение экологических проблем обеспечит и достижение целей по сохранению здоровья и благополучия граждан, а также созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

Новая экологическая повестка уже нашла отражение в программах Минприроды, Минпромторга и других ведомств. Предусмотрено и дальнейшее активное внедрение новых инструментов, направленных на финансирование экологических проектов, таких как «зелёные» облигации.

Ранее президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о продлении сроков реализации национальных целей развития страны до 2030 года взамен прежнего от 17 мая 2018 года, который предполагал реализацию целей лишь до 2024 года.