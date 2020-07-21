Приштина, , 19:01 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 21 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 415 образцов в крае было выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. 157 человек были признаны излечившимися. Эпидемиологическая ситуация в крае начинает приходить в норму. Число активных случаев заражения в крае постепенно начинает снижаться.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 6045 случаев заражения коронавирусом. 144 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них пятеро — за последние сутки. 3226 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 2675 человек.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

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