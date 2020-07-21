Чебоксары, , 17:03 — REGNUM В Чувашии история 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Кулагина, который остался без юбилейных «президентских» выплат к 75-летию Победы, получила продолжение. Прокуратура Новочебоксарска вышла в суд с иском к управлению Пенсионного фонда России по Новочебоксарску об обязании «произвести соответствующую единовременную выплату», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Чувашии.

Речь идёт о единовременной выплате в размере 75 тыс. рублей, назначенных указом президента России Владимира Путина в честь 75-летия Победы. В прокуратуре, ссылаясь на закон, подчёркивают, что в числе тех, кто имеет право на выплату, относятся не только участники Великой Отечественной войны, но и военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

«Согласно справкам военного комиссариата Новочебоксарска и Центрального архива пограничных войск КГБ СССР, обратившийся ветеран Великой Отечественной войны проходил военную службу в составе действующей армии в период боевых действий на территории Западной Украины, принимал участие в боевых действиях в период с мая 1951 года по декабрь 1952 года.

В ходе проверки установлено, что единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной Победы ветерану выплачена не была. При этом управление ПФР полагает об отсутствии у ветерана основания для получения указанной выплаты», — говорят в прокуратуре.

Надзорное ведомство в интересах ветерана обратилось в суд с исковым заявлением к Управлению ПФР по Новочебоксарску «об обязании произвести ему соответствующую единовременную выплату». Дело находится на стадии рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Кулагина в год 75-летия Победы развернулась новая война — с чиновниками. Сначала управление ПФР в Чувашии, а затем минтруд Чувашии отказали ему в праздничных федеральных и региональных выплатах. За ветерана вступилась прокуратура, направив представление в отделение ПФР. Однако чиновники упорствуют и, по неофициальной информации, грозят судиться до последнего.

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