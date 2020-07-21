Иваново, , 16:44 — REGNUM Парки в Ивановской области с 22 июля будут открыты для прогулок без временных ограничений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области. Ранее совершать пробежки в парках можно было в определенное время суток.

В числе условий прогулок в парках для ивановцев тем не менее остаётся соблюдение социальной дистанции.

«Подчеркну, парки откроются не для массовых мероприятий — они по-прежнему запрещены. Не допускается работа аттракционов, организация концертов, культурно-спортивных мероприятий, никаких зон отдыха с шашлыками», — прокомментировал главный санитарный врач региона Павел Колесник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 27 июля в Ивановской области смогут открыться детские оздоровительные лагеря — за одну смену в десяти лагерях, которые соответствуют требованиям регламента, отдохнут менее 1,5 тыс. детей. При этом официальные пляжи в регионе, по прогнозу Роспотребнадзора, в этом году в регионе могут вовсе не открыться.

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