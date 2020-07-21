Москва, , 16:56 — REGNUM В России остро стоит проблема обращения с коммунальными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля сообщил заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин.

«От коммунальных отходов мы скоро задохнемся, если не изменим систему обращения с ними. Во всем цивилизованном мире ТКО — это не просто мусор, это бизнес, это серьезные деньги. Нам пора взяться за ум и понять, что переработка, вторсырье — это не пустые звуки», — сказал Демин.

По его мнению, приложив знания и применив необходимые технологии можно не только очистить Россию от мусора, но и сделать этот процесс экономически выгодным. При помощи возвращения отходов к повторному производству можно извлекать хорошую прибыль, полагает эксперт.

«Успешные бизнес-кейсы в этом направлении уже есть. Теперь нужно общественное осознание и рука помощи от государства, чтобы запустить процесс в форме национальной цели», — заявил Демин.

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