Иваново, , 16:26 — REGNUM Летние оздоровительные лагеря смогут начать работу в Ивановской области с 27 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как уточнил главный санитарный врач Ивановской области Павел Колесник, основным условием для открытия лагерей станет соблюдение требований регламента с жесткими требованиями по обеспечению стабильной эпидемиологической обстановки. Пока речь идёт о работе одной летней оздоровительной смены, лагеря смогут принимать не более 50% детей от плановой мощности. Заезд детей и сотрудников лагеря должен быть произведён в один день, покидать лагерь в течение смены будет запрещено и отдыхающим, и сотрудникам. Также отменено проведение «родительских дней». Персонал лагерей протестируют на коронавирус. Также администрация лагерей должна будет соблюдать требования к дезинфекции транспорта и помещений лагерей, к организации питания. Все развлекательные мероприятия для детей будут проводиться на открытом воздухе.

По информации директора департамента социальной защиты населения Татьяны Рожковой, на данный момент в этих условиях выразили готовность работать 10 стационарных оздоровительных лагерей: «Березовая Роща», «Строитель», «Чайка Плюс», «Улыбка», «Огонек», «Игнатовский», «Сосновый Бор», «Ломы», «Радуга» и «Объединенное Королевство». Учитывая соблюдение всех условий, отдохнуть в этих лагерях за одну смену смогут только 1430 юных ивановцев.