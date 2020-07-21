Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) начал приёмную кампанию в режиме онлайн. При этом объективность сдачи вступительных экзаменов контролирует система прокторинга. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

«Мы очень ответственно подходим к организации приёмной комиссии, система Южного федерального университета позволяет делать это качественно и профессионально», — отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

По её словам, учебный процесс в вузе начнётся с 1 сентября, однако нет ясности, в каком формате он будет проходить — в режиме онлайн или непосредственно в аудиториях. При этом университет готов к любому развитию событий.

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