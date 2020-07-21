Черкесск, , 16:19 — REGNUM Туркомплекс Карачаево-Черкесии вновь открыт для приема гостей. На объектах размещения туристов соблюдается весь предписанный Роспотребнадзором комплекс мер безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Однако от самих прибывших в республику гостей предоставление отрицательного теста на COVID-19 не обязательно, сообщил министр туризма, курортов и молодежной политики Расул Текеев.

«Наличие отрицательного теста на COVID-19 туристам, прибывающим на курорты Карачаево-Черкесии, не требуется», — цитирует министра «Интерфакс-Юг».

По словам Текеева, прибывшим на туркомплексы обязательно проверяют температуру и рекомендуют одноместное заселение в номера.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отменил запрет на работу гостиниц и объектов туристического комплекса с 17 июля. Уже начал прием туристов курорт «Архыз».

Читайте также: Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии начал принимать туристов