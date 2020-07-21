Москва, , 17:03 — REGNUM В центре экономической и социальной политики в ближайшие годы будут находиться рост доходов граждан и борьба с бедностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доктор экономических наук, генеральный директор Института экономических и социальных исследований, член генерального политического совета «Партии Роста» Алексей Рябинин.

«Благосостояние граждан напрямую зависят от экономики, от условий, в которых она развивается. Для создания благоприятного бизнес-климата правительству необходимо выстроить эффективное взаимодействие с предпринимательским сообществом. Поэтому очень важно, чтобы начавшаяся еще в предыдущий период работа по снижению административной нагрузки продолжалась и принесла, наконец, результаты», — сказал Рябинин.

По его словам, для этого должны измениться подходы к организации работы жизненно значимых отраслей, таких, как медицина и образование. Кроме того, необходимо учесть события, связанные с пандемией, которая обнажила уязвимые точки нашего здравоохранения. В первую очередь требуется пересмотреть так называемую оптимизацию в этих отраслях экономики и направить на их развитие дополнительные средства, считает экономист.

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