Нур-Султан, , 16:08 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана автоматически продлило сроки инвалидности на три месяца, сообщили 21 июля в пресс-службе ведомства.

По автоматическое продление попали 31,9 тыс. человек. Кроме того, около 9 тыс. человек продлили инвалидность через портал электронного правительства. Данные меры приняты для того, чтобы избежать массового скопления людей в государственных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая депутат Мажилиса (парламента) Казахстана Магеррам Магеррамов призвал присвоить статус социального работника родителю или опекуну, ухаживающему за несовершеннолетними или взрослыми членами семьи с инвалидностью.

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