Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Энтузиаст с ником xGarbett обнаружил в игре Ghost of Tsushima отсылки к других популярным эксклюзивам консоли PlayStation 4. Своей находкой он поделился в Twitter 20 июля.

https://twitter.com/xGarbett/status/1285142082701725696

После полного прохождения игры геймеры могут обнаружить стол с различными фигурками из оригами. Каждая из них является отсылкой к одной из игр для PlayStation: Shadow of the Colossus, Ratchet & Clank, God of War, Dreams, The Last of Us и др.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, до выпуска Ghost of Tsushima разработчики из Sucker Punch работали над игрой под названием Prophecy. Упоминания невыпущенного проекта удалось найти в портфолио бывшего старшего художника студииМакса Чэпмана.

