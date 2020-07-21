Черкесск, , 16:07 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прирост новых пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличился за сутки на 25 человек. Общее число больных с COVID-19 достигло 4259. Такие данные привели 21 июля в республиканском минздраве.

Больше всего заразившихся по-прежнему в Черкесске — 1846 человек. Меньше всего случаев заболевания выявлено в Урупском районе — 131. Проходят лечение в стационарах 125 пациентов.

За все время в республике выздоровели 2738 человек. Только за минувшие сутки их число выросло на 67 человек. Несмотря на высокий прирост, всего в регионе выздоровели от опасной инфекции 64% всех заболевших. Это самый невысокий результат в СКФО.