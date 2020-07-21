Москва, , 16:00 — REGNUM Граждане РФ смогут получать часть услуг с помощью сертификатов и самостоятельно выбирать организацию для оказания той или иной услуги. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

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Как пояснили в федеральном ведомстве, такое право жители страны получили после вступления в силу подготовленного Минфином РФ пакета законов о социальном заказе, направленном на повышение качества оказания государственных услуг в социальной сфере.

Нововведения направлены на вовлечение негосударственных организации в оказание государственных и муниципальных услуг за счёт бюджетных средств, а также создание равных условий работы для государственных и негосударственных организаций.

«Граждане могут получать сертификаты, дающие право бесплатно получать услуги в любом учреждении, государственной или негосударственной организации, или отказаться от сертификата и получать услугу как раньше только в государственном учреждении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выдавать сертификаты будет орган, который занимается организацией оказания этих услуг. Например, служба занятости, которая организует обучение и переобучение безработных.

Закон о социальном заказе будет действовать с 1 сентября 2020 по 1 января 2025 на территории регионов, которые определит правительство РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере президент РФ Владимир Путин подписал 14 июля 2020 года.

Закон предполагает, что государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере предоставляются потребителю таких услуг за счёт бюджетных средств при наличии у него документа — социального сертификата, а также выбирать исполнителя этих услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма, в том числе из списка негосударственных организаций.