Минск, , 16:05 — REGNUM За последние сутки в Белоруссии было выявлено 135 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь их общее число стало составлять 66 348. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 66 348 человек с положительным тестом на (наличие коронавирусной инфекции)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в Белоруссии от COVID-19 скончались четыре пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 507.

При этом отмечается, что в настоящее время в республике 58 592 человека вылечились от нового заболевания и что за все время эпидемии было проведено 1 202 214 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Кувейта подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 671 и превысило 60 тысяч.