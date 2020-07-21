Уфа, , 16:03 — REGNUM Поставка вакцины против коронавируса в Башкирию ожидается в начале осени. Об этом 21 июля сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

По его словам, ранее в СМИ поступила информация о том, что Министерство обороны РФ подготовило отечественную вакцину против коронавируса. Действительно, такая информация есть. Сейчас проходят этапы клинических испытаний. Причем испытания проходят сразу две вакцины: вакцина, которую подготовили специалисты министерства обороны РФ и вакцина, подготовленная специалистами из Роспотребнадзора. Это говорит о том, что происходит этапность в соответствии с ранее названными временными интервалами.

Максим Забилин отметил, что согласно информации министерства здравоохранения РФ, регистрацию вакцины планируют провести во второй половине августа. В этом случае, она появится в Башкирии в начале осени текущего года.

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