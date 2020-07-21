Черкесск, , 15:47 — REGNUM В управлении МЧС по Карачаево-Черкесии создан музей. В нем собраны экспонаты, рассказывающие о службе в спасательном ведомстве. Инициатива создания музея принадлежит врио начальника Главного управления МЧС по республике Александру Голоколенко.

Разместился музей на территории 2-ой пожарно-спасательной части города Черкесска. Его посетителям представят исторические документы, фотографии, форму пожарных в разные годы, в том числе каски, старинное оборудование и инструменты огнеборцев, награды сотрудников ведомства.

Музей откроет свои двери для всех желающих, посетить его можно будет бесплатно. В первую очередь, в ведомстве надеются на интерес школьников, для которых будут проводиться экскурсии.