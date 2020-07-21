Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге 21 июля зарегистрировано 27 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Среди умерших — 14 мужчин от 41 года до 95 лет, 13 женщин от 65 до 89 лет. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению города.

Пациенты скончались в мае, июне, июле 2020 года.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — уточнили в ведомстве.

Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания — кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, обструктивная легочная болезнь, а также онкологические заболевания.

Отметим, что, по официальным данным, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 29 730 случаев заражения COVID-19. Умерло 1834 человека. Выздоровело 22 518 человек. Однако по данным городского управления Роспотребнадзора, почти 5 тысяч петербуржцев с апреля текущего года умерли с COVID-19 или подозрением на него.

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