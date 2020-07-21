Пермь, , 15:42 — REGNUM Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование аварии, из-за которой 20 января 2020 года в пермском мини-отеле «Карамель» погибли пять человек, сообщает надзорное ведомсто.

Выяснилось, что причиной аварии стал локальный коррозионный износ участка трубопровода тепловой сети, обслуживаемой ООО «Пермская сетевая компания», вследствие износа антикоррозионного изоляционного покрытия. Металл истончился до критического показателя и лопнул. Материалы технического расследования переданы в следственные органы.

Между тем в ООО «Пермская сетевая компания» не согласно с выводом технического расследования и намерено его оспорить, сообщают СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» из-за прорыва системы отопления погибли пять человек, шесть получили ожоги. Кипяток хлынул в цокольные помещения, не все люди смогли покинуть подвальный этаж.

Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, предъявили управляющему мини-отелем «Карамель» Сергею Щербакову. В конце января 2020 года его заключили под стражу.

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