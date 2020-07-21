Нур-Султан, , 15:38 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана приняло 1,567 млн заявок на получение выплаты в 42,5 тыс. тенге ($102,7), сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, выплаты назначены 1,169 млн человек. Единовременный платеж отчисляется из государственного фонда социального страхования на случай потери дохода из-за ограничительных мер. Отмечается, что деньги уже получили 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выплатить нуждающимся гражданам 42,5 тыс. тенге, так как карантин в республике продлен до 2 августа.

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