Владикавказ, , 15:35 — REGNUM В Северной Осетии дан старт работе детских садов, закрытых из-за пандемии коронавируса. С 21 июля снова заработали детские сады в Моздокском и Дигорском районах, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

С 22 июля откроются дошкольные учреждения (ДОУ) города Владикавказа. Закрытыми для посещения пока остаются детские сады № 27, 34 и 74, так как в них ведутся ремонтные работы.

До наступления августа должны начать прием детей все сады в Ирафском районе и три — в Алагирском. Остальные ДОУ в Ардонском, Пригородном и Кировском районах откроются с 1 августа. С 15 августа возобновится работа в Правобережном районе. Пока там принимают детей два дежурных детских сада.

Как отметили в минобрнауки, в детских садах будут соблюдаться все меры безопасности, рекомендованные в связи с пандемией коронавируса в управлени Роспотребнадзора, в том числе утренняя термометрия, дезинфекция помещений и кварцевание.