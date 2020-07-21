Чебоксары, , 15:24 — REGNUM В Чувашии за сутки выздоровели 20 пациентов с коронавирусом, зарегистрирован один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По состоянию на 21 июля, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 6310 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 46. Продолжают лечение 2855 пациентов.

Выздоровели 3405 человек, в том числе за сутки выписаны 20 пациентов. Также зарегистрирован ещё один летальный исход, всего скончались 50 пациентов с COVID-19.

Отметим, что в Батыревском районе волонтеры-медики Тарханского местного отделения помогли 85-летней жительнице женщине не только навести порядок в доме и подарили цветы, но и заново построили печку.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 июля в Приволжском федеральном округе выявили 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 93 998 случаев.