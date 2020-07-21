Ташкент, , 15:23 — REGNUM Проведение первого форума регионов обсудили посол Китая в Узбекистане Цзян Янь и заместитель председателя узбекистанского правительства Сардор Умурзаков, сообщает 21 июля агентство «Подробно.uz».

Целью данного мероприятия является установление прямых связей между регионами Узбекистана и Китая и укрепление двусторонних связей между предпринимателями. Стороны также обсудили совместные действия в борьбе с распространением коронавируса.

Посол КНР отметил высокий интерес китайских инвесторов и предпринимателей к проектам в Узбекистане в нефтегазовой, химической, строительной, фармацевтической и легкой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля глава китайской компании Sinopharm Group Лю Цзинчжэнь предложил Узбекистану провести клинические испытания вакцины против коронавируса на территории республики.

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