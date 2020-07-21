Оренбург, , 15:13 — REGNUM В Оренбурге ремонт Шарлыкского шоссе продолжается, работы еще не приняты и не оплачены. Об этом заявил заместитель начальника МБУ «УКС» Сергей Рукин, комментируя информацию о том, что прокуратура забраковала ремонт дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Целый месяц мы не давали подрядчику укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на Шарлыкском шоссе из-за пучинистых мест. Сейчас эти места определены, мы будем вскрывать основание, устранять пучины. Участок протяженностью 200 метров, в основном, с правой стороны дороги по направлению в Оренбург», — сказал Рукин.

Он подчеркнул, что деформация дорожного полотна появляется неизбежно. На всех трасса города ведется регулярно мониторинг мест возможного образования проломов, по его результатам проблемные участки ликвидируют.

Как заявил Сергей Рукин верхний слой асфальта на участке Шарлыкского шоссе не будет уложен до тех пор, пока подрядчик не укрепит основание дороги.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что прокуратура проверила состояние недавно заасфальтированного участка Шарлыкского шоссе. Специалисты выездной лаборатории взяли пробы дорожного полотна, которое рассыпалось буквально на глазах. Был сделан вывод о том, что асфальт укладывали на голую землю, без укрепления основания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновляется участок Шарлыкского шоссе протяженностью 3,650 км: от развязки до выезда из Оренбурга.

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