Париж, , 15:12 — REGNUM В префектуре французского департамента Дром заявили, что число жертв серьезного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на юго-востоке страны может вырасти, сообщает Le Figaro.

Известно, что в настоящее время в больнице Лиона находятся четверо пострадавших. Это трое взрослых и семилетний ребенок. Прогноз для троих из них, включая ребенка, остается не утешительный.

«Серьезные ожоги, мы можем представить худшее. Мы рискуем иметь большее число жертв в ближайшие часы, в ближайшие дни», — говорится в заявлении префектуры департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет погибли в результате ДТП на автомагистрали A7 во французском департаменте Дром 20 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны подробности серьезного ДТП на юго-востоке Франции