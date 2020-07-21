Уфа, , 15:23 — REGNUM Небольшой рост заболеваемости внебольничной пневмонией зафиксирован за минувший месяц в Башкирии. Об этом 21 июля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге в республиканском Минздраве.

По его словам, рост заболеваемости внебольничной пневмонией связан с распространением вирусных инфекций. При этом не исключено, что число заболеваний этой инфекцией связан и с коронавирусом.

Максим Забелин подчеркнул, что в сутки в Башкирии фиксируют 60−70 случаев заражения внебольничной пневмонией. При этом, столько же пациентов, а иногда и больше, выздоравливает.

По словам чиновника, министерство здравоохранения планирует проанализировать причины роста заболеваемости внебольничной пневмонией.

Ранее Регнум сообщало о том, что в Башкирии выявлено 6386 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

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