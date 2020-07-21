Ташкент, , 15:01 — REGNUM В Узбекистане подано 1,484 млн заявлений на поступление в вузы республики, сообщили 21 июля в Telegram-калане государственного центра тестирования.

Около 36% абитуриентов — это выпускники 2020 года. На дневную форму обучения заявления подали 798,6 тыс. человек, вечернюю — 36,7 тыс., заочную — 648,7 тыс.

В Самаркандский государственный университет подано 73,8 тыс. заявлений, в Каршинский государственный университет — 56,8 тыс., в Андижанский университет — 56,6 тыс.

Отметим, в 2020—2021 учебном году квоты приема студентов на дневное отделение составили 103 575 человек, на заочную форму — 31 350, на вечернюю — 5 025.

Читайте также: Вузы Узбекистана проведут выпускные экзамены дистанционно