, 15:03 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 994 и стало составлять 39 133. Об этом 21 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 39 133 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2074.

Кроме этого, указывается что в настоящее время в Румынии около 25,6 тысячи человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Ирана от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 229 пациентов.