Оренбург, , 14:56 — REGNUM В Оренбургской области в больницах на лечении коронавирусной инфекции находятся 778 пациентов. Из них 52 человека пребывают в тяжелом состоянии, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки в COVID-центрах скончались двое мужчин: один 1949 года рождения из Тоцкого района, а второй — 1968 года рождения из Первомайского района. У обоих пациентов была подтверждена пневмония.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 5 815 случаев заражения коронавирусом. Оправились от болезни 4 213 пациента. От COVID-19 умерли 36 человек.

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