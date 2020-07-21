Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер опроверг слухи о том, что сервис подписки Game Pass может появиться на других игровых платформах. Об этом 21 июля сообщает портал Nintendolife.

Спенсер отметил, что разработчики не смогут обеспечить «полноценную работу с Xbox» на других платформах. При этом конкуренты компании также не слишком заинтересованы в подобных интеграциях с Xbox.

Напомним, Xbox Game Pass — это сервис подписки для операционной системы Windows 10 и игровой консоли Xbox One. С его помощью геймеры за фиксированную цену могут получить полный доступ к множеству игр от различных издателей.

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