Сураж, Брянская область, , 14:44 — REGNUM Жительница Брянской области Мария Теребилова, удостоенная звания «Праведник народов мира» за спасение евреев от нацистов, скончалась в возрасте 94 лет. Сообщение об этом опубликовано 21 июля Российским еврейским конгрессом (РЕК).

Мария Теребилова жила в городе Сураж. Во время Великой Отечественной войны Мария и её родители укрыли от нацистов местного жителя еврейского происхождения Шхину Долгинова, которому удалось спастить с места массового расстрела. Долгинов жил в доме этой семьи почти два года.

«В 2004 году Израильский институт памяти Яд Вашем присудил ей, а также посмертно ее родителям почетное звание «Праведников народов мира», — напомнили в организации.

Президент РЕК Юрий Каннер выразил соболезнования родственникам Теребиловой.

В настоящее время в России остались в живых три человека, удостоенные звания «Праведник народов мира». Присвоением почётного звания занимается Израильский институт катастрофы и героизма.