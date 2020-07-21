Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову. Об этом 21 июля сообщает издание 47news.

В 2014—2015 годах на тот момент одному из крупнейших городских подрядчиков по строительству объектов транспортной инфраструктуры АО «Мостострой №6» был выделен кредит в 4,6 млрд рублей.

После того как в 2016 году «Мостострой №6» обанкротился, неисполненными остались несколько контактов общей стоимостью 10 млрд рублей.

Отметим, что почти год назад силовики уже проводили обыски по данному делу.